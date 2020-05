África: Pastor e ex-candidato presidencial camaronês morreu com a Covid-19 depois de garantir que podia curar a doença - Pânico instalou-se entre os seguidores do pastor Frankline Ndifor

Depois de ter anunciado que podia curar a Covid-19 com a simples colocação das suas mãos sobre os doentes, o pastor camaronês Frankline Ndifor, conhecido como "O Profeta", acabou por sucumbir à doença, gerando o pânico entre as centenas de seguidores que com ele conviveram nos últimos dias de vida.