O Zimbabué iniciou um novo período de confinamento de 30 dias para controlar o avanço da pandemia da Covid-19, deixando de portas fechadas todas as actividades excepto as consideradas essenciais.

Esta nova tentativa do Governo de Harare para estancar o avanço do novo coronavírus foi anunciada no Sábado pelo ministro da Saúde Constantino Chiwenga e implica, entre outras restrições, o fecho de restaurantes, igrejas, actividades desportivas em pavilhões para cerimónias como casamentos ou baptizados, etc.

No mesmo conjunto de restrições, os zimbabueanos estão impedidos de organizar funerais com mais de 30 pessoas.

"Apenas os serviços considerados essenciais são permitidos a estar a funcionar durante este período", avançou Constantiino Chiwenga, que é igualmente vice-Presidente do Zimbabué, país que está agora no seu segundo período de confinamento deste que a pandemia surgiu, em Março de 2020.

O Zimbabué, segundo o site de contagem global da Universidade John Hopkins, está actualmente com 14.491 casos, com 377 mortes associadas à Covid-19.

O mundo conta com quase 85 milhões e mais de 1,8 milhões de mortos, sendo os EUA o país com mais casos e mais mortos.

Angola soma 17.608 casos e 407 óbitos, números referentes a Sábado, 02.