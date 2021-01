Malambas da Índia: Vacinação contra a Covid-19 - País pretende imunizar 300 milhões de pessoas até ao final de Julho

A Índia começa o ano 2021 com um dos maiores desafios da sua história: um vasto e complexo programa de vacinação contra a Covid-19. O Governo do primeiro-ministro Narendra Modi fala mesmo no maior programa de vacinação à escala mundial e que até finais de Julho vai abranger pelo menos 300 milhões de cidadãos. O país, que é o maior produtor de vacinas do mundo e que regista grandes avanços em termos de ciência e pesquisa científica, desenvolveu localmente duas vacinas: A Covishield e a Covaxin. Nesta semana, a Índia deu início a um programa de envio de vacinas para alguns países da sua região como o Butão, Bangladesh, Ilhas Maldivas, Nepal, Sri Lanka e Afeganistão. No dia 26, comemoram-se os 71 anos da República da Índia, num momento em que, além da pandemia, há quase dois meses enfrenta uma greve de agricultores que está à porta de Nova Delhi....