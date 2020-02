Propinas e Sapatilhas

Porque nos preocupa tanto um problema (que é importante) do aumento das propinas que as escolas privadas terão feito sem autorização de quem de direito; Porque tão rapidamente se resolveu o problema por uma minoria (estimável, sem dúvida) de crianças com dinheiro para andar em colégios) e não se vê grande preocupação com os milhares de alunos que todos os anos ficam fora do sistema de ensino?