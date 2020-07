O Presidente da República autorizou a despesa e a abertura do procedimento por concurso público, para a realização das obras de electrificação do município de Cangandala e dos bairros periféricos da cidade de Malanje.

Considerado como um dos projectos prioritários do Governo, "com grande e significativo impacto na vida de todos os munícipes desta localidade", o Presidente entregra ao ministro da Energia e Águas a responsabilidade de aprovação das peças do procedimento.

De acordo com o texto do diploma, deve ainda o ministro criar uma comissão de avaliação e verificar a validade e a legalidade de todos os actos praticados no âmbito do concurso.