Angola encerra fronteiras a África do Sul, Austrália, Nigéria e Reino Unido para evitar entrada da nova variante do coronavírus

Angola suspendeu as ligações aéreas, terrestres e marítimas com a África do Sul, Austrália, Nigéria e Reino Unido devido ao surgimento da nova variante do coronavírus SARS-CoV-2, associada a uma transmissão mais intensa da Covid-19.