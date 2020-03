Tempos tivemos em que atribuir responsabilidades à governação pela má gestão do erário - pela cultura de corrupção que se instalou no país, pela impunidade perante crimes que lesaram gravemente o património público; pelo enriquecimento sem causa aos olhos de todos - constituía quase um crime de lesa-pátria. O Poder Político não admitia sequer a hipótese de vir a ser confrontado com o facto de que se o país bateu tão fundo como bateu foi porque, ao longo de pelo menos duas décadas e meia, se criou ao redor de si uma elite dilapidadora, que não acanhou na hora de se acaparar de tudo, tendo esta mesma elite usufruído de todas as benesses sem nunca se ter sentido saciada.