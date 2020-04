A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) vai começar a trabalhar na questão relacionada com o registo eleitoral para as eleições autárquicas assim que terminar a fase do confinamento social que se vive em Angola devido à pandemia do novo coronavírus.

Os comissários da CNE não estão a trabalhar, de acordo com as informações avançadas esta semana ao Novo Jornal pelo presidente da instituição que prepara e organiza os processos eleitorais em Angola, Manuel Pereira da Silva «Manico», empossado recentemente no cargo.

"Estamos num período de estado de emergência. Tudo o resto se remete para o futuro. Neste momento não nos podemos pronunciar sobre qualquer outra actividade.

Talvez muito mais tarde, mas agora não", disse o juiz Manico numa curta conversa telefónica com o NJ.

Em Março o plano de actividades da Comissão Nacional Eleitoral para 2020 foi apreciado pelo plenário. À imprensa não foram avançados grandes pormenores sobre o instrumento previsional que vai determinar se há ou não condições para a realização do pleito eleitoral.

Enquanto a CNE aguarda pelo fim do estado de emergência para se pronunciar sobre o registo eleitoral, a Assembleia Nacional (AN) aprovou esta semana, por videoconferência, mais uma lei sobre as autarquias.

Entretanto, o presidente do Partido de Renovação Social (PRS), Benedito Daniel, afirmou que a aprovação do Pacote Legislativo não é o único factor que condiciona a realização das primeiras eleições autárquicas no país.

Para Benedito Daniel, há vários factores que dependem do Executivo e também da CNE. Por isso, o político diz que, mesmo que se aprovem todas as propostas de leis sobre o poder local, a realização das eleições terão outros entraves.

"A questão da aprovação das leis é apenas uma parte. A parte legal ou legislativa que deve ser aprovada. Mas não é o único factor para aprovação das eleições autárquicas.

Há outras condições que não dependem simplesmente da Assembleia Nacional", afirmou presidente do PRS, lembrando que a actualização do registo eleitoral não é da competência da AN.

