A testagem de todos os membros do Bureau Político do MPLA que estiveram na última reunião deste órgão, que foi dirigido pelo Presidente do partido João Lourenço, vai terminar apenas na quinta-feira, 09, segundo uma fonte do MPLA, e a abrangência da medida vai ainda chegar aos funcionários do partido na sua sede em Luanda e no Futungo II e na Assembleia Nacional.

De acordo com esta fonte contactada pelo Novo Jornal, a testagem será extensiva aos motoristas e seus familiares, funcionários da sede do MPLA, do Complexo Futungo II onde o partido no poder realiza as suas reuniões, e anda da Assembleia Nacional, já que muitos membros do Bureau Político têm gabinetes no Parlamento.

Estas medidas decorrem da testagem positiva a um membro do Bureau Político do MPLA num testo aleatório quando pretendia deslocar-se a uma outra província "por razões de força maior", como explicou o secretário para a Informação do MPLA, Albino Carlos.

O Bureau Político do MPLA é composto por 72 membros mas nesta última reunião, a 30 de Junho, estiveram presentes menos de 50 pessoas para cumprir o distanciamento social e as regras da situação de calamidade.

Recorde-se que esta reunião foi presidida por João Lourenço, enquanto líder do partido, mas o também Presidente da República não foi, como explicou a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, testado por não ter sido considerado necessário fazê-lo.

A ministra da Saúde garantiu recentemente que o Presidente João Lourenço, apesar de ter presidido, enquanto líder do MPLA, à última reunião do Bureau Político (BP) do partido, a 30 de Junho, depois de um dos seus elementos ter sido diagnosticado positivo para a Covid-19, não foi testado "por não ser necessário".

Sílvia Lutucuta afirmou que João Lourenço "desta feita não foi testado" por não haver tal necessidade, esclarecendo que, todavia, tanto o Presidente como a primeira-dama, Ana Dias Lourenço, já o foram em ocasiões anteriores, gozando ambos de boa saúde.