Líder do grupo parlamentar da CASA-CE critica a divisão do tempo de intervenção com os independentes

O líder do grupo parlamentar da CASA-CE, Alexandre Sebastião André, lamentou a decisão tomada pelos presidentes dos Grupos Parlamentares da Assembleia Nacional (AN) que aprovaram a repartição dos 21 minutos de intervenção da CASA-CE com os oito deputados que deixaram o partido tornando-se independentes.