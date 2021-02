Lunda Norte/Cafunfo: Zeca Mutchima vai ser transferido para prisão da Lunda Norte

O líder do "Movimento do Protectoradoda Lunda Tchokwe", Zecamutchima, detido terça-feira, 09, pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), em Luanda, vai ser transferido para a província da Lunda Norte, onde vai continuar o processo de investigação sobre a sua alegada participação na "rebelião armada", segundo as autoridades, "manifestação pacífica", de acordo com o Movimento, em Cafunfo, a 30 de Janeiro, do qual resultaram um número ainda por determinar de mortos.