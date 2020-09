Morte de Sílvio Dala: Deputados da oposição e do MPLA dizem que David Mendes foi mal interpretado

Os deputados da oposição e um do MPLA entendem que as declarações do deputado David Mendes, no seu habitual programa de comentário na TV Zimbo, onde apelou à "desobediência civil" na sequência da morte, terça-feira 01 de Setembro, do médico Sílvio Dala, na Esquadra dos Calotes, Rocha Pinto, em Luanda, foram mal interpretadas.