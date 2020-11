O Bureau Político do Comité Central do MPLA enalteceu hoje terça-feira, 10, de Novembro, as conquistas alcançadas ao longo do percurso histórico de Angola, apelando a todos os angolanos para participarem de forma patriótica nas actividades comemorativas do 11 de Novembro.

Uma declaração do partido no poder por ocasião do 45º aniversário da proclamação da Independência Nacional, a assinalar-se a 11 de Novembro de 2020, sob o lema "Unidade, Estabilidade e Desenvolvimento", diz que a data "marca o culminar da longa luta de resistência contra o jugo colonial português e o nascimento de um Estado independente e soberano que rapidamente inscreveu o seu nome no concerto das nações e converteu-se em sujeito do direito internacional público".

"Ao assinalar os 45 anos da fundação da Nação Angolana, o MPLA rende uma honrosa homenagem a todos os valorosos combatentes da nossa gesta heróica, curvando-se perante à memória do saudoso Camarada Presidente António Agostinho Neto que soube interpretar fielmente os ideais do nacionalismo e patriotismo angolanos, conduzindo a luta armada de Libertação Nacional, que culminou com a declaração de autodeterminação no dia 11 de Novembro de 1975", lê-se na declaração.

O documento refere que "Angola de hoje é resultado do espírito de bravura e determinação dos Heróis da Liberdade e dos esforços abnegados na defesa da soberania e da unidade nacional".

"A paz e a estabilidade social e política são bens inadiáveis arduamente conquistados com suor, sangue e lágrimas consentidos pelos melhores filhos da nossa amada Pátria", refere.

De acordo com a nota, decorridos 45 anos da histórica data que devolveu a dignidade e o orgulho nacional aos angolanos, Angola regista progressos assinaláveis no exercício da cidadania e preservação da estabilidade política e social, da unidade e reconciliação nacional, da paz e da democracia.

"No quadro da valorização das conquistas alcançadas ao nível dos direitos, liberdades e garantias, o MPLA releva a coexistência pacífica entre as forças políticas, bem como o espírito de concertação e participação cidadã, convidando, para o efeito, todas as forças vivas da Nação para participarem activamente no processo de consolidação do Estado Democrático e de Direito", sublinha.

O Bureau Político do MPLA aproveita o ensejo para reiterar a firme confiança de que Angola há-de preservar e materializar os sonhos de liberdade, paz e desenvolvimento de todos os seus filhos, mantendo-se fiel, no contexto da política externa, aos princípios da solidariedade e cooperação com todos os povos do Mundo.

"Nesta data de júbilo e de reflexão pelo aniversário do maior feito do Povo Angolano, a Independência Nacional, o Bureau Político do MPLA exorta aos militantes, simpatizantes e amigos do Partido para cerrarem fileiras em torno da liderança do Camarada Presidente João Lourenço para vencermos os desafios do presente e do futuro e continuarmos a merecer o voto de confiança de Angola e dos angolanos", termina o comunicado.