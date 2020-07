O pedido foi feito no debate na especialidade do Orçamento Geral do Estado revisto 2020, que ontem, quarta-feira, 15, foi aprovado na generalidade pelos deputados à Assembleia Nacional com 133 votos a favor, nenhum contra e 53 abstenções da UNITA e CASA-CE.

"Não estamos contra o apetrechamento da biblioteca da Presidência da República, mas dada a crise económica e da pandemia Covid-19, achamos que esteve deve ser reduzido", defendeu o deputado Raul Danda.

A deputada do MPLA, Maria de Lurdes Oque Caposso Fernandes, sugeriu a retirada da rubrica do orçamento para a Expo Dubai para outra utilidade, já que a mesma não terá lugar este ano.

Os deputados questionaram o ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, para justificara as razões que levaram à redução da circulação dos 250 autocarros na capital do País.

"A situação que hoje vivemos, que tem a ver com a Covid-19, obrigou-nos a reduzir a circulação dos autocarros na capital. Aliás, essa é responsabilidade do Governo Provincial de Luanda", argumentou.

No que diz respeito às obras do porto de Cabinda, que está a ser construída a 18 quilómetros da cidade, Ricardo de Abreu disse que será uma das principais alavancas do desenvolvimento económico da região.

Já o ministro da Agricultura e Pescas, António Francisco de Assis, defendeu o fomento da agricultura familiar que representa 91 por cento da área de produção.

"Os senhores deputados, na vossa diplomacia, podem também influenciar investidores estrangeiros para montarem fábricas de fertilizante e de farinha de peixe. Essa não é actividade exclusiva do Executivo", frisou.

O seu homólogo do Comércio e Indústria, Victor Francisco dos Santos Fernandes, pediu maior apoio ao comércio rural, cujo objectivo é o escoamento da produção nacional e a facilitação de créditos aos micro-empreendedores.

Segundo o governante, o Projecto Integrado do Comércio Rural 2018/2022 vai criar as condições necessárias para que exista visibilidade entre a procura e a oferta e aproximar os produtores e comerciantes de modo a que estes possam, entre si, efectuar transacções de mercado justas e benéficas.

"O presente projecto surge da necessidade de potenciar o comércio rural, fomentando a produção agrícola nacional e potenciando o desenvolvimento dos diferentes canais de escoamento, nomeadamente para o consumo final, através dos mercados tradicionais e distribuição moderna e para a transformação, por intermedio da indústria agro-alimentar", disse.

O OGE revisto teve em conta o preço de referência de 33 dólares norte-americanos por barril de petróleo, verificando-se uma redução de cerca de 14,9 por cento, relativamente ao OGE/2020 inicialmente proposto.