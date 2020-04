A contratação do músico Dog Murras para apresentador do programa Fala Angola, da TV Zimbo, terá sido censurada por «ordens superiores» dadas a conhecer à direcção da estação televisiva privada na semana passada, conforme avança fonte do NJ.

Segundo a fonte deste semanário, "poderes externos" analisaram ao pormenor as "causas e efeitos" políticos e sociais da presença de Dog Murras num espaço aberto de televisão.

"Eles têm noção da popularidade e carisma de Dog Murras. Se as suas publicações têm vários comentários, visualizações e partilhas nas redes sociais, imaginem agora o cantor com um espaço diário numa televisão como é a TV Zimbo?", observou, acrescentando que "Dog Murras tem visão crítica e um discurso acutilante que não agradam aos poderes, que jamais iriam tolerar a sua presença diária na televisão e os efeitos que isso acarretaria. Tendo ficado decidido em reunião que a solução seria fazer pressão à direcção da referida televisão".

Entre a decisão em reunião dos «poderes externos» e a "advertência" à direcção da TV Zimbo terá havido um curto intervalo de tempo, pois era importante agir rapidamente perante o impacto que o vídeo promocional da estreia de Dog Murras estava a causar no espaço virtual e o que poderia causar no chamado «mundo real», caso o programa fosse exibido.

Pelos canais instituídos, descreve a fonte do NJ, os accionistas do grupo de comunicação que detém a TV Zimbo ponderaram sobre as consequências e danos que a presença do músico como apresentador do Fala Angola poderia causar para a sua esfera privada, pública e económica.

De acordo com a fonte deste jornal, devido à fragilização, os donos da Media Nova, grupo detentor da TV Zimbo, decidiram evitar uma «guerra» que colocasse "fragilizados os seus interesses", tendo para o efeito reportado a administração da TV Zimbo e a Direcção de Informação, lideradas por Guilherme Galiano e Amílcar Xavier, respectivamente, a cancelarem com efeitos imediatos a contratação de Dog Murras como apresentador do Fala Angola e retirar da emissão o vídeo promocional lançado oficialmente no passado dia 11 de Abril, sábado.

