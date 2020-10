O Bloco Democrático (BD), que integra a Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE), vai realizar a VI convenção nos dias 22 e 23 de Abril de 2021 para eleger o novo corpo directivo, foi hoje, sexta-feira, 02 de Outubro, anunciado.

Segundo apurou o Novo Jornal, o membro do comité do conselho nacional desta formação política, Adão Ramos, é o primeiro a apresentar uma declaração da sua candidatura ao cargo do secretário-geral, agora ocupado por João Baruba.

"Permitam-me que aproveite, para que em viva voz e na primeira pessoa, manifestar a minha intenção de candidatura ao cargo de secretário-geral do nosso querido Bloco Democrático", diz a declaração apresentada pelo membro do comité do conselho nacional, Adão Ramos.

O Novo Jornal apurou ainda que o actual secretário-geral, João Baruba, não irá candidatar-se à sua própria sucessão.

Recorda-se que o presidente do Bloco Democrático (BD), Justino Pinto de Andrade, renunciou no ano passado ao cargo, por já "ter" cumprido o seu papel na política.

Disse que depois de ter cumprido um mandato e por concluir um segundo na presidência do Bloco Democrático, além de ter participar na luta de libertação nacional, "é chegada a hora de abandonar o cargo".

O BD está registado no Tribunal Constitucional desde 20 de Outubro de 2010 e integra a Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE).

As suas linhas programáticas estão baseadas na defesa da democracia e da justiça social, sendo seu objectivo principal "fazer de Angola uma potência económica de dimensão atlântica para enriquecer os angolanos".