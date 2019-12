Caso 500 milhões: Advogado de "Zenu" dos Santos quer que contrato assinado entre BNA e consórcio seja apreciado por tribunal de arbitragem em Londres

O advogado de defesa de José Filomeno dos Santos "Zenu" deu hoje entrada de um requerimento que pede ao tribunal que avalie os termos do contrato assinado entre o Banco Nacional de Angola e o consórcio Mais Financial Services& Resource Partnership, de Jorge Gaudens e Hugo Onderwater, que, num dos seus pontos refere que as partes, em caso de litígio, têm de se juntar e nomear um tribunal de arbitragem, em Londres.