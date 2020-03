Advogados manifestam-se contra os entraves à sua actividade criados pelos vários poderes do Estado

Várias dezenas de advogados saíram neste sábado,14, à rua em Luanda numa marcha de "repúdio" contra as "constantes" violações dos direitos, prerrogativas e garantias do exercício da advocacia por parte dos magistrados do ministério público, oficias de justiça e Polícia Nacional (PN).