Angola "cai" no IDH da organização das Nações Unidas

Angola desceu duas posições no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da Organização das Nações Unidas (ONU), passando do 147º para o 149º lugar, o que a mantém entre os últimos do grupo dos países considerados de "desenvolvimento médio". Angola foi o país lusófono que mais "caiu" na avaliação.