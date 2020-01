De acordo com o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC) Benguela, Victorino Kotingo, as forças policiais afectas ao comando municipal do Lobito da Polícia Nacional (PN), detiveram no final da tarde de sexta-feira, 10, um cidadão nacional de 18 anos, pela prática do crime de homicídio voluntário, com recurso a arma branca (faca), em que foi vítima um adolescente de 15 anos, por sinal, seu amigo de infância.

"O crime ocorreu na via pública, no bairro 27 de Março, quando o suspeito se deparou com vítima na via pública e lhe terá cobrado a dívida", disse, acrescentando que a vítima, por se mostrar indisponível para pagar no momento o valor que devia ao acusado, foi esfaqueada até à morte.

"O jovem está a ser indiciado por crime de homicídio voluntário, e durante os interrogatórios, alegou que assassinou o amigo porque a vítima devia-lhe a quantia de 500 Kwanzas", afirmou.

Victorino Kontingo salientou que o detido já foi presente ao magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Benguela, para o primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção mais pesada, a de prisão preventiva.