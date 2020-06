Os Caminhos-de-Ferro de Luanda retomam quarta-feira, 10, a circulação dos comboios suburbanos de passageiros entre as estações do Bungo (Luanda) e Baia (Viana), mas serão apenas utilizados as carruagens de 2.º classe, com 30 passageiros cada.

A informação foi avançada hoje ao Novo Jornal pelo director do Gabinete de Comunicação do CFL, Augusto Osório, que salientou que o CFL vai trabalhar apenas com quatro comboios diários, contra os 17 habitualmente realizados.

A retma da circulação dos comboios, afectada pela pandemia da Covid-19, que o País enfrenta desde Março, está prevista começar às 06:30, de quarta-feira,, na estação de Viana, terminando às 18:00, na estação do Bungo.

Os passageiros ficam obrigados ao uso de máscara para o acesso às estações e comboios, e, em obediência à cerca sanitária de Luanda, permanece suspensa a circulação dos comboios de passageiros para as províncias do kwanza Norte e Malanje.

"Nestas províncias apenas circulam os comboios de carga, conforme estabelece o Decreto Presidencial sobre a situação do estado de calamidade pública", disse o porta-voz do CFL.

Augusto Osório disse também que a nesta fase os comboios vão poder trabalhar apenas com o limite máximo de 50% da capacidade, e que o CFL estabeleceu uma quota de cerca de 30 passageiros por cada carruagem e que poderão embarcar por viagem em cada estação.

De acordo com o responsável pela comunicação dos Caminhos-de-Ferro de Luanda, cerca de 67,3 milhões de kwanzas é o prejuízo que a empresa teve desde o começo da pandemia do novo coronavírus e desde o mês de Março, altura que as autoridades suspenderam a circulação dos comboios em todo o território nacional.

O CFL realizava, diariamente, 17 viagens de comboio suburbano de passageiros, transportando, nos três serviços, pelo menos seis mil pessoas, que pagam 500 kwanzas em primeira classe, 200 na segunda e 30 na terceira.

Além do suburbano, o CFL realiza viagens interprovinciais de Luanda/kwanza Norte/Malanje.