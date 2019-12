Continuam foragidos os assaltantes que na quinta-feira passada roubaram algumas das pessoas que estavam a participar num óbito na casa do director-geral do Serviço de Migração e Estrangeiros (SME), localizada no Distrito Urbano do Cassenda, em Luanda, disse ao NJOnline fonte policial.

O estranho caso está sob investigação do Serviço de Investigação Criminal (SIC) Maianga, mas até ao momento, nenhum dos suspeitos foi localizado.

O caso ocorreu na noite do dia 05 deste mês, quando dois homens se fizeram passar por familiares ou vizinhos consternados com a situação do óbito para roubar telemóveis, fios de ouro e uma quantia em dinheiro ainda por apurar entre as pessoas presentes, e ainda bens da residência, com recurso à ameaça de armas de fogo, segundo a polícia.

"Os assaltantes estavam munidos de AKM-47 de cano cortado e uma pistola. O assalto ocorreu quando a maioria das pessoas se encontravam já a dormitar e também no momento em que a patrulha da Polícia Nacional saiu para fazer ronda na zona", descreveu a fonte.

"As vítimas foram ameaçadas com arma de fogo, e, na hora do assalto, quando o director-geral do SME se encontrava na sala, houve uma senhora que recusou entregar o telemóvel e a corrente de ouro que usava, levando a dupla de assaltantes a ficar furiosa e a mudar de comportamento, chegando mesmo a empunhar as armas para disparar contra a senhora", explicou o SIC.

De acordo com a fonte do SIC-Maianga, os assaltantes - conclusão a que se chegou depois de um processo de identificação com a ajuda das vítimas - têm outros crimes violentos no cadastro e já tiveram varias passagens pela Polícia Nacional e pelo SIC-Geral.