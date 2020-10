O número de casos em África devido à covid-19 já ultrapassou a barreira do milhão e meio e foram já contabilizadas 37.098 mortes, enquanto o número de recuperados ascende aos 1,2 milhões. A África do Sul lidera os números da pandemia no continente, com 683.242 casos e 17.103 mortes. Em Angola, a cifra está muito longe disto, mas há a registar 5.725 casos, dos quais 201 óbitos, 2.598 recuperados e 2.926 activos.

A doença que abalou o mundo já provocou mais de um milhão de mortos e infectou mais de 35,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

O mapa do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC) mostra que a região da África Austral continua a mais afectada, com 749.158 infectados e 18 400 mortos. A Zâmbia é o segundo país mais afectado (15.170 casos e 334 mortes), mas com números muito abaixo dos registados na África do Sul.

No norte de África (361.833 infectados e 11.558 mortos), Marrocos destaca-se com 137.248 casos e 2.410 óbitos. Logo a seguir surge o Egipto, com 103.902 infectados, mas com um número superior de mortes (6.001).

A África Ocidental, que conta com 2.644 mortos em 179.200 infectados, tem na Nigéria o principal epicentro da pandemia, com 59.583 casos e 1.113 mortes.

Já a África Oriental regista 177.640 infectados e 3.412 vítimas mortais, enquanto na África Central há 58.169 casos e 1.084 mortos.

Quanto aos países vizinhos de Angola, a República Democrática do Congo tem 10.778 casos e 274 mortes, a Namíbia tem 11.664 casos e 125 mortes, o Botswana tem 3.172 casos e 16 mortes, a Zâmbia tem 15.170 casos e 334 mortes, o Congo tem 5.089 infectados e 89 mortes.

No que respeita aos países africanos lusófonos, Angola lidera em número de mortes (201 em 5.725 casos) enquanto Moçambique tem mais infecções comunicadas (9.398 casos e 67 mortos).

A Guiné Equatorial (83 mortos e 5.052 casos), Cabo Verde (69 mortos e 6.518 casos), Guiné-Bissau (39 mortos e 2.385 casos) e São Tomé e Príncipe (15 mortos e 914 casos).