Esta iniciativa do BAI está a ser conduzida em coordenação com a Direcção Nacional de Saúde de Angola (DNSA) e surge, segundo o banco, no "decorrer das acções de saúde e segurança no trabalho, com foco na prevenção ao contágio da Covid-19 e das recomendações das autoridades sanitárias nacionais e internacionais para massificação dos exames de detecção da doença".

O BAI garante que a colheira de amostras para os testes é "meramente preventiva e não assenta em nenhuma suspeita de casos positivos" e é conduzida num momento em que ocorre um regresso parcial à normalidade do serviço presencial por um maior número de colaboradores, de 50% do seu efectivo".