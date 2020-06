Empresa gestora afirma ter stock apenas para mais quatro dias de sessões de diálise. Assunto já é do domínio do Presidente da República. Acordos sobre o valor da dívida estão «estagnados» no gabinete da ministra da Saúde. Em causa está a vida de pelo menos 300 pacientes de «alto risco».

Os Centros de Hemodiálise dos Hospitais Josina Machel e Prenda, em Luanda, e Hospital Regional (Huambo) estão na iminência de paralisação, por conta de uma "grave crise de escassez de materiais" que vive a empresa gestora dos referidos serviços, resultante do não-pagamento, pelo Ministério da Saúde, de um passivo que se arrasta desde 2013, apurou o Novo Jornal.

De acordo com fonte deste jornal, as Organizações R.C.A & D.L.A., que fazem a gestão dos centros, deparam-se com uma dívida "considerável" com os seus fornecedores, estando a registar uma "grave crise" de aquisição de equipamentos, materiais gastáveis e outros insumos usados nas sessões de diálise.

"Já nos endividámos com a banca e já não temos outra saída, senão declarar, nos próximos dias, a paralisação dos nossos trabalhos, o que temos vindo a lutar para que nunca aconteça, já que os pacientes com insuficiência renal são de alto risco", avança uma fonte da empresa responsável pela gestão dos Centros de Hemodiálise dos Hospitais Josina Machel, Prenda e Regional do Huambo.

A fonte realça que, só com as empresas fornecedoras - Fresenius Medical Care - South Africa e PLURIBUS II - Internacional, SA - já acumulou uma dívida que ronda os sete milhões de dólares.

Observa que, para além dos valores acima referenciados, há várias outras "pequenas" dívidas contraídas junto de fornecedores de pequenos materiais de indústria farmacêutica.

"São muitos custos que nos fica difícil continuar a desempenhar o nosso papel com normalidade. São pacientes que pegamos em casa, alimentamo-los; há ainda custos com equipamentos e consumíveis todos, para não falar de outros gastos adicionais, relativamente a medidas de biossegurança que tivemos de adoptar, em função da pandemia que estamos a enfrentar. Não é possível continuar com os trabalhos assim. Na pior das hipóteses, temos um stock para não mais de quatro dias", alerta a fonte.

