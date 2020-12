Em carta dirigida à Procuradoria-Geral da República (PGR), o MEA solicitou àquela instituição do Estado a abertura de um processo-crime contra o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social (MINTTICS), por esse ter, supostamente, desviado cerca de 38 computadores novos da escola Angola e Cuba, localizada no município do Cazenga, em Luanda.

No documento a que o Novo Jornal teve acesso, o MEA explica que, após uma visita à referida instituição, em Novembro, foi verificado que os estudantes deixaram de fazer o uso da sala de informática devido à imperatividade dos cerca de 38 computadores nela instalados, realidade que contrasta com as condições apresentadas à imprensa aquando da inauguração da instituição - laboratório foi inaugurado com 38 computadores novos.

"Suscitou muita dor em saber que os estudantes não tinham aulas de informática, porque o Ministério das Telecomunicações retirou os 38 computadores novos e colocou igual número de reciclados, que não funcionam, impedindo, assim, os formandos de aulas práticas", lê-se.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)