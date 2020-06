Vários funcionários e pacientes da Clínica Multiperfil, em Luanda, manifestaram-se hoje, no parque principal daquela unidade hospitalar, para exigirem os resultados dos testes e o levantamento do cordão sanitário instalado desde o dia 30 de Maio, por causa de três casos positivos da Covid-19, que a clínica registou.

À porta da unidade sanitária estiveram vários profissionais de saúde e alguns pacientes, empunhando cartazes onde exigiam da Comissão Interministerial de Luta Contra a Covid-19 maior atenção.

Devido ao cordão sanitário instalado, as forças de defesa e segurança não permitiram a entrada no local aos profissionais da comunicação social que se deslocaram para ouvir as reclamações dos profissionais de saúde.

Numa exposição feita via e-mail ao Novo Jornal, os funcionários da Multiperfil descreveram a situação como difícil e afirmaram que estão desmoralizados com o Ministério da Saúde (MINSA), acusando-o de os ter abandonado e deixado toda a responsabilidade à direcção da clínica.

"O MINSA assumiu a liderança do cordão sanitário. Porém, atribuiu à administração da Multiperfil a gestão de múltiplas condições que surgiram dentro da mesma. A situação está tão insustentável que pode comprometer vidas. Fazemos o nosso trabalho com zelo e dedicação, mas é impossível assegurar cuidados essenciais a todos que necessitam sob condições esgotantes como aquelas que estamos a passar", lamentam os visados.

Não estamos contra a direcção da Multiperfil, narram os funcionários, assegurando que estão indignados com o MINSA "que se mostra pouco transparente com aqueles que prestam de forma nobre e sacrificada os desígnios da sua profissão".

"Temos mais de 1500 funcionários expostos que se encontram fora da cerca e até ao momento não existe plano para serem testados", contam os profissionais.

Os visados contam também que todas as tentativas de diálogo com o MINSA foram feitos, mas que infelizmente não surtiram efeito.

"Foi tudo o que sempre pedimos, visto que todos os representantes enviados pelo Ministério até ao momento nunca conseguiram responder aos nossos clamores. Esta manifestação não é do sindicato, mas sim de todos aqueles que exigem mudança do paradigma em que estamos estagnados".

"Fizemos o que a direcção pediu neste período, mas nunca tivemos retorno como o MINSA prometeu. Chegou-se ao limite de palavras de incentivos", descrevem os funcionários da Clínica Multiperfil.

De recordar que o cordão sanitário da Multiperfil foi decretado a 30 de Maio último, devido ao elevado número de casos positivos de contaminação com o novo coronavírus constatados naquela instituição.

O epicentro do assunto é uma anciã de 82 anos, que fora submetida a uma cirurgia oftalmológica no dia 11 de Maio, com permanência de 48 horas na unidade de cuidados intensivos-UCI- antes da alta hospitalar que viria a acontecer no dia 13 de Maio.

A paciente, pelo estatuto do seu parente no aparelho militar, teve direito a uma acompanhante. Submetidas depois ao teste da Covid-19 veio a confirmar-se que a anciã e a sua acompanhante estavam infectadas com o novo coronavírus. Trata-se dos casos 83 e 84.