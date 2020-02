Entre Janeiro e Novembro de 2019 foram atendidas no Programa de Atendimento Ambulatório e nas Unidades Especiais de Nutrição 61.462 crianças com desnutrição aguda e severa - estado patológico causado pela falta de ingestão ou absorção de nutrientes, cuja principal causa é a falta de alimento. Dos casos registados no país, duas mil resultaram em mortes. Somando os dados de 2017 (310.216 casos e 2.390 óbitos) e 2018 (190.659 casos que resultaram em 3.495 mortes), foram registados no país a morte de 7.885 crianças devido à desnutrição causada, maioritariamente, pela fome. Os números, a que o Novo Jornal teve acesso, são da Direcção Nacional de Saúde Pública (DNSP). No mesmo período, foram atendidas mais de 560 mil crianças nas unidades sanitárias.

Cálculos do NJ mostram que, por ano, a fome matou, em média, pelo menos 2.628 crianças, cerca de sete mortes por dia - num ano.

De acordo com a DNSP, regista-se um acentuado número de crianças menores de cinco anos nas unidades de tratamento com elevada taxa de mortalidade, devido às constantes rupturas dos produtos terapêuticos nutricionais, medicamentos de rotina e a falta de supervisão formativa.

Além dos números, a luta contra a desnutrição enfrenta graves problemas. Desde 2015 que o Programa de Nutrição do Ministério da Saúde (MINSA), responsável por traçar as acções de combate e prevenção da desnutrição em todo o país, não recebe as verbas cabimentadas no Orçamento Geral do Estado (OGE).

A revelação foi feita em entrevista a este semanário pela chefe do referido programa, Madalena Rodrigues.

"Foi-nos solicitado um plano operacional no qual deveríamos distribuir o montante por trimestre. Isso foi feito. E normalmente faz-se todos os anos. Mas infelizmente chegámos ao fim do ano e às vezes temos zero. Não recebemos nada", lamenta.

A «bóia de salvação» vem dos parceiros como o UNICEF, Word Vision, Banco Mundial e o Banco de Fomento de Angola (BFA), pois tem sido graças aos valores disponibilizados por estes que se tem dado seguimento as acções de combate a desnutrição.

"Em 2015 e 2016 não recebemos nada. Em 2017, recebemos apenas 7 milhões de kwanzas", explica ao acrescentar que a «torneira» voltou a secar em 2018.

"Em 2019 não recebemos nada mas fez-se a aquisição de produtos terapêuticos no valor de 200 milhões de kwanzas", esclarece.

