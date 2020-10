Mais uma idosa foi assassinada na província do Huambo acusada de práticas de feitiçaria, divulgou a Polícia Nacional no seu mais recente relatório sobre a actividade criminal e segurança.

O autor do homicídio, um jovem de 28 anos, que usou um pau para espancar a mulher até à morte, já foi detido e o crime ocorreu durante o fim-de-semana, no município do Ucuma.

Segundo a Angop, a polícia avançou que o motivo do assassínio foi a crença do homicida que a vítima, uma mulher de 70 anos, praticava feitiçaria.

Com este crime, pelo menos 10 pessoas, entre homens e mulheres, foram mortos porque os seus assassinos acreditavam que eram feiticeiros ou feiticeiras, uma realidade que é comum em comunidades subdesenvolvidas e com uma população com baixa escolaridade.

Em Angola, todos os anos são mortas centenas de pessoas acusadas de práticas de feitiçaria, inclindo crianças.