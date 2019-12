Um jovem de 18 anos foi detido por violar e ameaçar uma menina de oito anos durante cerca de um mês, no município do Lubango, província da Huíla.

De acordo com Comunicado do Comando Provincial da Huíla da Polícia Nacional (PN), a violação reiterada da criança teve início no mês de Outubro.

"Os abusos aconteceram em casa do suspeito, que se terá aproveitado da proximidade familiar para incorrer na prática destes crimes.

Segundo o comunicado, o detido sem ocupação laboral, foi ontem, quinta-feira,12, presente a interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medidas de coação de prisão preventiva.