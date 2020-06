Um juiz de direito, da Comarca do Libolo, na Província do Kwanza Sul, está a ser acusado de agredir um amigo, no município da Gabela, com uma garrafa na cabeça, por este tentar abandonar o local de convívio onde se encontravam, soube o Novo Jornal de um familiar da vítima.

Segundo a família, tudo aconteceu na tarde desta quinta-feira, 4, quando ambos conviviam desde as primeiras horas do dia, no município da Gabela.

"Eles são amigos e bebiam juntos, como já se estava a fazer tarde, o meu irmão decidiu ir para casa almoçar, estava com fome e não queria beber mais. Quando, de repente, o magistrado Pedro jacinto Cahama, de 30 anos, não concordou e insistiu que o meu irmão tinha que continuar a beber. Foi assim que pegou numa garrafa de cerveja e bateu-lhe com ela na cabeça, deixando-o desacordado e não prestando socorro", explicou Julieta Delgado Japão, irmã do lesado, que teve ferimentos na cara e na nuca.

O lesado, conta a irmã, já apresentou queixa ao Serviço de Investigação Criminal (SIC), no kwanza Sul, que disse não poder fazer nada pelo facto de o juiz gozar de imunidade.

"Queremos que a justiça seja feita, não é pelo facto de ser juiz que pode ferir quem quiser. Queremos que se dê o verdadeiro tratamento porque a justiça é para todos", disse.

Em declarações à Rádio Nacional de Angola, o sub-procurador-geral da República titular no Kwanza Sul, Joaquim Macedo, disse ter conhecimento do sucedido e afirmou que o processo está a tramitar junto do SIC.

O Novo jornal sabe que Pedro jacinto Cahama, o juiz de 30 anos, está indicado como magistrado, no Município de Calulo, há menos de um ano.