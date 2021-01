As obras de contenção das ravinas que ameaçam os edifícios da Centralidade do Zango 5, em Viana, Luanda, já estão autorizadas pelo Presidente João Lourenço, que, através de um despacho, disponibilizou 1.303.680.326,00 Kz para a empreitada.

No despacho nº 9/21, o Presidente da República autoriza a contratação da empreitada com carácter de emergência devido ao risco iminente de as ravinas poderem engolir parte dos edifícios mais próximos do declive, na zona sul, do Zango 5, nomeadamente a Estação de Tratamento de Águas Residuais e alguns dos arruamentos da área do Bloco A.

As obras de contenção da erosão dos solos no Zango 5, com a empreitada a prever ainda a sua Fiscalização, no valor de cerca de 40 milhões Kz.

O Zango 5 foi erguido em para cerca de 50 mil habitantes, com 8 mil fogos habitacionais, incluindo prédios e moradias, entre geminadas e individuais.