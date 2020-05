O Comando Provincial da Polícia Nacional em Luanda conta partir de hoje, quarta-feira, 06, com um Centro Electrónico de Segurança Pública (CESP), que visa auxiliar as forças policiais no que respeita à vigilância e ao controlo de pessoas em locais públicos.

A unidade autónoma, que vai responder de forma automática e imediata todas as solicitações apresentadas pelos cidadãos, bem como às resultantes da sua monotorização, está ligada ao Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), e é o primeiro Centro Electrónico de Segurança Pública de um comando provincial de Polícia no País.

O sistema faz a colheita de dados e processa informação que ajuda as forças polícias a actuarem no terreno e também faz a monotorização por vídeo em tempo real.

O Ministro do Interior, Eugénio Cesar Laborinho, assegurou que o CESP é uma conquista do executivo angolano, que tem feito um esforço para tornar a corporação numa das instituições mais modernas e eficazes, com capacidade de responder aos desafios da actualidade.

"O objectivo primário deste Centro Electrónico de Segurança Pública consiste no atendimento e disseminação permanente de ocorrências polícias, em coordenação com as forças no terreno", referiu.

Eugénio Laborinho e o secretário de Estado do Ministério das Tecnologias de Informação e Comunicação Social, o vice-governador de Luanda, secretário de Estado do Interior, o comandante Geral da Polícia Nacional, entre outros representantes do Governo, efectuaram uma visita guiada às instalações, nomeadamente, ao "Data Center" (Sala de Sistema), Sala de Despacho, (monitoramento)' Sala de análise, coordenação operacional, sala de reuniões, de formação e registo e casa das máquinas.

Segundo o ministro, o CESP vai reforçar a gestão da segurança pública nas zonas periféricas da capital, uma vez que o sistema de videovigilância instalado vai inibir e, noutros casos, identificar e localizar os infractores que ainda persistem nas práticas criminais e outras infracções.

Financiado pelo Banco sul-coreano, Eximbank, o CESP, de acordo com o ministro Eugénio Cesar Laborinho, está interligado ao CISP por intermédio da rede de fibra óptica, a fim de cruzar os dados e responder às solicitações de intervenção policial, por via do terminal de emergência 111.

A cerimónia foi testemunhada por diversas individualidades da MININT e PN, com realce para o antigo comandante-geral da Polícia Nacional, comissário Ambrósio de Lemos.

O CESP, unidade de subordinação provincial, está localizado no Bairro Capolo l, ao Kilamba Kiaxi, em Luanda.