Uma adolescente de 16 anos foi detida na sexta-feira, 09, pelos crimes de rapto, cárcere privado e homicídio qualificado de um menor de cinco anos, filho do seu amante, no município de Xa-Muteba, província da Lunda Norte, disse ao Novo Jornal o inspector-chefe Rodrigues Zeca, porta-voz da delegação provincial do Ministério do Interior.

Segundo apurou o Novo Jornal, a adolescente de 16 anos é a segunda mulher do pai do menor e a motivação do crime foi um conflito passional depois de a acusada incriminar a mãe do menor de ser a responsável pela instabilidade no seu lar.

De acordo com Rodrigues Zeca, o crime ocorreu no bairro Berringa, município de Xa-Muteba, no interior da habitação da acusada, por volta das 16:00, de sexta-feira, 09.

"Após uma briga que a acusada teve com o seu parceiro, deslocou-se até à residência da mãe do menor, raptou o miúdo e esfaqueou-o até à morte", disse o oficial em declarações ao Novo Jornal.

Rodrigues Zeca disse, entretanto, que a adolescente, durante os interrogatórios, no piquete do Serviço de Investigação Criminal (SIC) Lunda Norte, chegou a revelar que assassinou o menor pelo facto de a mãe da vítima ser a mentora da instabilidade que vivia no lar.

"Depois de a acusada ter desavenças com o seu parceiro, deslocou até à residência da sua rival a quem alegadamente acusava de ser responsável pela instabilidade no seu lar. Raptou a criança, passado menos de 20 minutos do rapto a adolescente assassinou o menor e depois foi-se apresentar às autoridades", explicou, sublinhando que a acusada vai ser presente na tarde de hoje, segunda-feira,12, ao magistrado do Ministério Público (MP) para as eventuais medidas de coacção.