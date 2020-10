A tentativa de violação sexual terá ocorrido no interior de um gabinete médico do serviço de urgência de uma clínica privada, cujo nome não foi revelado pelas autoridades.

O médico foi ouvido em primeiro interrogatório ao início da tarde desta quarta-feira,30, pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Lunda-Sul, e foi mantido em prisão preventiva, a medida de coacção mais gravosa.

Segundo a Polícia Nacional (PN), o episódio ocorreu na manhã desta segunda-feira,28, a vítima estava relutante em apresentar a denúncia, mas acabou por o fazer e descreveu que estava nua para ser examinada nos órgãos genitais, mas, de repente, o clínico baixou as calças e empurrou-a, com injúrias e um apertão no pescoço.

"A vítima dirigiu-se à clínica para realização de uma segunda consulta médica e, na ocasião, o acusado terá ordenado à paciente para que se despisse de modo a examiná-la nos órgãos genitais", disse ao NJ o porta-voz da delegação do Ministério do Interior na Lunda-Sul, Florêncio de Almeida.

O responsável fez saber ainda que o médico, no momento do exame, tentou forçar uma relação sexual com a paciente.

"A jovem por sua vez deslocou-se até ao piquete do SIC e apresentou queixa-crime contra o profissional de saúde", explica, salientando que, após a queixa, uma equipa do SIC fez as perícias no local do crime.

"E foi possível encontrar relevantes elementos de prova que indiciam possibilidade da prática do crime", acrescentou.