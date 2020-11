O jornalista Filomeno Manaças, uma das referências mais antigas em actividade nas Edições Novembro, com particular destaque para o Jornal de Angola, onde desempenhou o cargo de director-adjunto durante anos, acaba de deixar a empresa pública por exoneração através de decreto Presidencial de João Lourenço.

Filomeno Manaças, que é uma das referências do Jornal de Angola, onde manteve um contacto muito directo com a redacção do diário estatal, é uma das várias figuras que deixam as Edições Novembro, onde o jornalista desempenhava actualmente o cargo de administrador não-executivo.

João Lourenço, neste decreto exonera ainda José Alberto Domingos, administrador executivo para administração e finanças, Luena Cassonde Ross Guinapo, administradora executiva para área de marketing e comercialização, Mateus Francisco João dos Santos Júnior, administrador não-executivo.

João Lourenço nomeou, também hoje, e noutro decreto, Gilson dos Santos Antunes Carmelino, administrador executivo para administração e finanças, Eunice Carla Teixeira Moreno, administradora executiva para a área comercial, marketing e intercâmbio, Drumond Alcides Jaime Mafuta, Administrador não-executivo, Cândido Bessa Receado, administrador não-executivo.