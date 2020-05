Em Junho, cerca de 10 mil professores admitidos no concurso público da Educação de 2019 começam a leccionar nas escolas do país. A garantia vem do próprio Ministério da Educação.

Os professores admitidos no concurso público de 2019 começam a leccionar a partir de Junho em diferentes escolas públicas do país, anunciou, esta semana, a directora dos Recursos Humanos do Ministério da Educação, Laudemira de Sousa, à Angop.

A reacção do Ministério da Educação (MED) surge uma semana após a notícia do Novo Jornal que dava conta que cerca de 10 mil professores aprovados no último concurso público continuavam sem enquadramento mesmo após a assinatura de contratos.

Em Luanda, por exemplo, os professores admitidos assinaram, em Fevereiro, os contratos, os quais, entretanto, não foram validados por falta de homologação da ministra.

Mesmo sem contratos válidos e guias de marcha do MED, os professores de Luanda admitidos para actuar no Complexo de Escola de Artes (CEARTE) começaram a leccionar por convite da direcção da instituição, que se debate com a falta de profissionais desde 2009.

Em declarações ao NJ, Laudemira de Sousa justificou que o atraso no enquadramento dos profissionais se deveu ao encerramento do sistema financeiro do Ministério das Finanças (MINFIN) por causa da situação de estado de emergência que o país observa desde 24 de Março.

Na altura, a responsável garantiu que, tão logo o sistema fosse reaberto, o MED emitiria as guias de marcha para a colocação dos novos professores.

A` Angop a directora dos Recursos Humanos do MED avançou que a instituição pretende concluir, ainda neste mês de Maio, o processo de admissão e a devida inserção dos professores no sistema financeiro do MINFIN para que, a partir de 1 de Junho, passem a usufruir dos salários.

"Infelizmente, não e" por culpa do MED. Mas estamos a fazer tudo para fechar o processo. Agora e" só" esperarem que, a partir de Junho, comecem a receber os salários e, com as guias de colocação, vão aonde forem indicados", declarou.

Em Maio, os novos professores serão submetidos a uma formação de 20 dias antes de serem distribuídos pelas escolas.

Neste fim-de-semana prolongado pelo feriado do 01 de Maio, Dia do Trabalhador, o semanário Novo Jornal já está em sua casa e com acesso gratuito. Leia esta e outras notícias em http://leitor.novavaga.co.ao/