O Tribunal de Mbanza Kongo condenou Eduardo Adolfo, motorista do Instituto Nacional de Emergências Médicas (INEMA), a dois meses de cadeia convertível em multa por ter sido apanhado a usar uma ambulância de serviço para transportar passageiros à revelia da instituição.

O motorista do INEMA foi condenado na quarta-feira e foi apanhado e detido pela Polícia Nacional, depois de uma dnúncia, quando seguia na estrada entre a capital do Zaire e Mandimba, com quatro passageiras a quem distribuíra batas para que pudessem passar por enfermeiras.

Segundo fonte do Serviço de Investigação Criminal (SIC), que assumiu o caso, a detenção ocorreu depois de ter dito que ia levar a viatura de socorro para a lavar numa estação de serviço da cidade.

Eduardo Adolfo foi detido devido a uma denúncia anónima, disse o responsável do INEMA na região, Manuel Jorge, acrescentando que o alerta surgiu quando soube, na segunda-feira, que estava a circular uma ambulância do INEMA na Estrada Nacional 120 quando não havia nota de qualquer serviço oficial naquela área.

Levantada a suspeita de uso indevido da viatura de socorro, a PN foi accionada e o motorista mandado parar e detido de seguida.

O INEMA conta com cinco ambulâncias na cidade de Mbanza Kongo, com um total de 12 técnicos, incluindo médicos, enfermeiros e motoristas.

A condenação a dois meses pode ser substituída por uma multa diária de 40 mil KZ por dia.