Uma mulher, de 32 anos, grávida de nove meses, foi morta por um ou mais indivíduos depois de atraída para o interior de uma casa onde foi esventrada para lhe retirarem o bebé do ventre, num dos mais macabros crimes que as autoridades registaram em Luanda em muito tempo. São muitas as semelhanças com um crime que ocorreu nos Estados Unidos, onde uma mulher foi morta em circunstâncias idênticas por outra, com desequilíbrios mentais, que pretendia que a criança passasse por filho seu.

Este crime ocorreu, segundo fonte do SIC-Luanda avançou ao Novo Jornal, esta segunda-feira,18, na via pública, no bairro do Kifica, distrito do Benfica, no município de Belas, estando agora a decorrer investigações para encontrar os autores deste estranho e macabro homicídio.

"A gestante foi assassinada com extrema violência, os golpes que a vítima sofreu foram realizados no interior de uma habitação, onde lhe foi aberto o útero, com uma faca de cozinha, e arrancado o bebé", descreveu ao Novo Jornal, fonte do Laboratório Central de Criminalística (LCC), que salientou que a vítima morreu devido aos estragos no útero e à hemorragia durante a acção criminosa.

As autoridades acreditam que esta acção criminosa não foi realizado por uma única pessoa, pelo que estão "à procura dos criminosos ou das criminosas e de eventuais cúmplices, que poderão ajudar a esclarecer o que terá estado por detrás do crime".

"Durante a reconstituição do crime foi visível que a mulher não sofreu o ataque naquele local onde foi encontrado o seu corpo. O crime foi cometido em outro sítio e o corpo foi depositado na via pública para despistarem as autoridades na investigação deste caso", afirmou, sublinhando que apesar de casos de raptos de crianças serem comuns no País, esta foi a primeira vez que ocorreu um caso tão macabro desta natureza.

Mais de 24 horas depois do ocorrido, o crime ainda não tinha chegado ao conhecimento do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN), confirmou hoje ao Novo Jornal o inspector-chefe Nestor Goubel, porta-voz da corporação em Luanda.

Segundo o responsável, as autoridades desconhecem esta situação porque não receberam nenhuma denúncia que fizesse referência a esta prática de crime no bairro do Kifica, distrito do Benfica, no município de Belas.

Este crime, embora não existam provas recolhidas ainda nesse sentido pelas autoridades, tem claras semelhanças com um outro ocorrido em 2004, nos Estados Unidos da América, no Missouri, quando Lisa Montgomery, que, apesar de ter sido provada a sua insanidade, acabou por ser condenada à morte, matou uma mulher grávida com extrema violência, esventrando-a de forma a retirar o bebé e tentar fazer com que este passasse por seu.

Lisa foi morta por injecção letal em Dezembro passado, depois de, como noticiaram os media norte-americanos, que exploraram à exaustão a história por se tratar da primeira mulher a ser executada em mais de 70 anos nos EUA, se ter demonstrado que sofria de uma demência quea levou a desejar tanto ter um filho que preparou o crime nesse sentido, tendo o crime sido cometido a centenas de quilómetros da sua casa.