O Serviço de Investigação Criminal (SIC) desmantelou uma organização criminosa e deteve em flagrante delito cinco homens pelos crimes de assaltos violentos, roubos de cartões multicaixa e posse de armas, informou hoje ao Novo Jornal o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-geral, superintendente de investigação criminal Manuel Halaiwa.

Entre os detidos estão dois cidadãos estrangeiros, de 29 e 47 anos, de nacionalidade nigeriana, comerciantes de venda de acessórios de viaturas no Mercado dos Correios no distrito do Golf, que facilitavam as transferências dos valores após os roubos dos cartões multicaixa em diversos pontos da cidade de Luanda.

O responsável pela comunicação do SIC-geral explicou que as detenções ocorreram após uma jovem de 18 anos ter sido assaltada sob ameaças de morte, depois de ter saído de uma dependência bancária do banco Sol, ao início da tarde desta segunda-feira,18, pela quadrilha, que se fazia transportar numa viatura de marca Toyota, modelo Starlet, de cor branca, nas imediações do Hospital Geral de Luanda, no município do Kilamba Kiaxi.

"A jovem, quando saiu do banco, localizado nas imediações do Hospital Geral, foi surpreendida por um elemento que se fazia passar por detentor de notas estrangeiras (dólares) e que precisava de ajuda para localizar uma casa de câmbio", disse, salientando que após ter abordado a jovem "apareceram mais dois elementos que se faziam transportar numa viatura de marca Toyota modelo Starlet, cor branca e, sob ameaças de morte, puseram-na na viatura e, postos nas imediações do supermercado Angomart, sob fortes ameaças, receberam-lhe um telemóvel de marca iPhone, cor preta, e 30 mil Kwanzas e posteriormente, mandaram-na descer da viatura e meteram-se em fuga".

Manuel Halaiwa, disse, entretanto, que depois da acção criminosa, rapidamente foi criada uma equipa de operação que se dirigiu para a área do Kimbango, Calemba-2 e, posta nas imediações da entrada do condomínio Jardim do Éden, foi possível localizar e deter os assaltantes.

"No momento da detenção foram encontrados em posse dos assaltantes mais de 40 cartões multicaixa de diversos bancos, que os assaltantes alegaram ser de assaltos realizados na via pública, outros nas bombas de combustíveis e nas portas dos hospitais", explicou, destacando que os implicados alegaram que, após o roubo de cartões, "seguiram em direcção ao Mercado dos Correios, nas lojas de vendas de peças de automóveis para efectuarem as transferências bancarias através do aplicativo multicaixa express".