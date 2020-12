SIC deteve cinco homens acusados de burla de 19 milhões de Kwanzas

O serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve cinco homens com idades compreendidas ente os 25 e os 50 anos, integrantes de uma associação criminosa e suspeitos dos crimes de falsificação e burla qualificada no valor de 19 milhões de Kwanzas, informou ao Novo Jornal fonte do SIC-Luanda.