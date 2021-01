Para evitar novos contágios e «fechar as portas» do País à nova estirpe da Covid-19, Governo assume, até ao dia 24 deste mês, os custos dos testes rápidos de antigénio realizados no Aeroporto Internacional 4 Fevereiro. Mais de 11 mil passageiros provenientes do Brasil, Portugal e África do Sul deverão ser testados.

O Governo, embora não tenha revelado o quanto "pesará" nos seus cofres a gratuitidade dos testes rápidos de antigénios para a Covid-19, a que estão a ser submetidos os passageiros provenientes do exterior, no âmbito do Decreto Presidencial n.º 10/21, de 8 de Janeiro, poderá desembolsar, até dia 24 deste mês, 158 milhões e 400 mil kwanzas, em apenas oito dias - de 16 a 24 de Janeiro -, segundo cálculos do Novo Jornal.

Para chegar a essa cifra, o NJ utilizou como referência o preço médio de um teste rápido de antigénio na Europa (cerca de 20 dólares, o equivalente a 14.400 kwanzas) e nos países como a China (principal fornecedor de produtos de combate à Covid-19 para Angola) e o Brasil. Depois se multiplicou esse valor (14.400 Kz) pelo número de passageiros (cerca de 11 mil) a desembarcar no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro até à madrugada do dia 24.

Noutras palavras, a cada um dos oito dias definidos pelo Estado para o regresso de passageiros nacionais e estrangeiros, antes do encerramento das fronteiras com a África do Sul, Portugal e Brasil, a Comissão Multissectorial de Prevenção e Combate à Covid-19 poderá ter, em média, um custo de cerca de 19,8 milhões de kwanzas.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)