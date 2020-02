O secretário-geral do Tribunal Supremo de Angola, Fuki Carlos, informou que os tribunais da Relação de Benguela e Luanda devem abrir no próximo mês, no âmbito da reforma do sector judicial em curso no país.

Em declarações à imprensa em Lisboa, Portugal, à margem de um encontro dos presidentes do Tribunal Supremo de Angola (Joel Leonardo) e do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal (António Piçarra), Fuki Carlos afirmou que no quadro da reforma já foram inaugurados 20 tribunais de comarca, dos 64 previstos.

O secretário-geral do Tribunal Supremo disse ainda que Portugal vai prestar apoio a Angola na melhoria, no aperfeiçoamento e na capacitação do sistema judicial.

Por isso estamos cá para colher o "know-how" da República de Portugal", sublinhou, realçando que a visita serve igualmente para o reforço das relações bilaterais entre os sectores da justiça dos dois países.

"Viemos colher a experiência de Portugal que está um pouco mais avançado", referiu.

De acordo com Fuki Carlos, actualmente técnicos angolanos estão a fazer formação em Portugal e em Angola, tendo em vista a reforma do sector da justiça.

Protocolo de cooperação em Novembro

Na mesma ocasião, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, António Piçarra, disse que o seu país e Angola preparam para Novembro a assinatura, em Luanda, de um protocolo de cooperação na área judicial.

"Teremos aí a oportunidade de concretizar o protocolo que estabelece as linhas de actuação e cooperação entre os dois países", afirmou António Piçarra no final de um encontro com o seu homólogo angolano.

Ainda relativamente ao protocolo, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça disse que as conversações vão prosseguir esta semana, durante a visita de Joel Leonardo, e depois em São Tomé e Príncipe, na reunião anual destes magistrados.

O presidente do Tribunal Supremo de Angola está de visita a Portugal e tem previsto encontro com a ministra da Justiça, visita ao Centro de Estudos Judiciários e o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça.

Na quinta-feira, antes de regressar a Luanda Joel Leonardo visitará o Campus de Justiça.