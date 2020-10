O Ministério das Finanças (MinFin), via Instituto de Supervisão de Jogos (ISJ), anunciou, através do seu site oficial, que foi prorrogado o prazo do concurso público para atribuição das licenças sobre jogos sociais.

O ISJ prorrogou o prazo para 27 de Novembro próximo, sendo a razão citada no comunicado do MinFin as "recentes manifestações de interesse de potenciais candidatos" e as solicitações apresentadas por um grupo de concorrentes.

O objectivo é "assegurar a flexibilização de aspectos constantes nas peças de procedimento, com a finalidade de vir a ser celebrado o Contrato de Concessão para a exploração dos Jogos Sociais com o candidato que apresente as melhores condições técnicas e financeiras".

Para além da prorrogação do prazo, o ISJ introduziu ainda "alterações ao Programa do Concurso" cujas peças do procedimento concursal, podem ser acedidas em https://compraspublicas.minfin.gov.ao/ComprasPublicas para consulta pública, mediante solicitação por escrito e livre de encargos no ISJ.

Os interessados ficam, todavia, "sujeitas ao pagamento de uma taxa de Cinquenta Milhões de Kwanzas, ou o equivalente em divisas", como estipula o programa do concurso.

Como o Novo Jornal noticiou, o concurso internacional para a concessão exclusiva de exploração de jogos sociais através de um procedimento limitado por prévia qualificação no Portal de Compras Públicas tinha sido anunciado em Setembro.

Tal como então, este concurso vai ser supervisionado pelo Instituto de Supervisão de Jogos (ISJ) e é realizado com suporte legal nos termos da Lei n.º 5/16, de 17 de Maio - Lei da Actividade de Jogos e do Decreto Presidencial n.º 139/17, de 22 de Junho, sobre o Regulamento da Exploração dos Jogos Sociais,

Segundo o comunicado divulgado em Setembro pelo Ministério das Finanças, no seu site oficial, as receitas geradas pela exploração dos jogos sociais em Angola "servirão para o financiamento de políticas sociais públicas, projectos comunitários, investimentos na conservação de locais históricos, entre outros".