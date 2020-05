O director do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT), Filomeno Fortes, alerta para o "grande risco" de aumento de mortes por "doenças não-covid-19", e chama a atenção para a leptospirose, doença transmitida pelos ratos, pois "quando há fome no continente africano, uma das tendências é a população começar a alimentar-se de ratos".

O alerta do médico angolano que dirige o IHMT diz sobretudo respeito aos efeitos colaterais da covid-19 na mortalidade a "médio e longo prazo" por causa de doenças transmissíveis endémicas, como a malária HIV/Sida e Tuberculose, as tropicais negligenciadas e transmitidas por mosquitos, como dengue, chicungunya, febre-amarela e zika, e as crónicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes e cancros do colo do útero, mama e próstata.

Preocupa-nos que os doentes deixem de ter seguimento, diagnóstico e tratamento. O risco de a mortalidade aumentar por causa dessa situação é grande", disse Filomeno Fortes, em entrevista à agência Lusa.

O aumento da transmissão da leptospirose, doença transmitida pelos ratos, é outra das preocupações do especialista, que lembra que quando há fome no continente, "uma das tendências é a população começar a alimentar-se de ratos".

Também a redução da cobertura de vacinas é motivo de preocupação para o director do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, que refere que a luta contra a covid-19 e o consequente "esquecimento das outras doenças que afectam África pode criar condições para "uma população susceptível a doenças como a poliomielite, o sarampo ou a febre-amarela".

"É um risco a médio prazo", declarou.

Por isso, o médico defende que "os governos têm de continuar a fazer um esforço na melhoria da resposta epidemiológica e na criação de condições assistenciais" aos doentes e populações em geral.

Em Angola, o número de pessoas que atenuam a fome com ratos está a aumentar, como noticiou o Jornal de angola, na sua edição de 14 de Maio, em que noticiava que "um número considerável de moradores do bairro Santa Paciência, no Distrito Urbano do Zango, está a alimentar-se de ratos desde que foi decretado o estado de emergência, em Março, devido à pandemia da Covid-19".